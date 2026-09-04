Ο Βραζιλιάνος στόπερ αναμένεται το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Η άφιξη του Ντιέγκο Κόστα στη Θεσσαλονίκη μετατέθηκε κατά ένα 12ωρο περίπου. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αναμενόταν να φτάσει σήμερα αργά το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέσω Κωνσταντινούπολης, τελικά θα προσγειωθεί με την αυριανή πρωινή πτήση.

Η καθυστέρηση οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρόβλημα με τις ανταποκρίσεις των πτήσεων, με τον παίκτη να αναμένεται πλέον το πρωί του Σαββάτου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία του Δικεφάλου με την Κράσνονταρ, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, προβλέπει τον δανεισμό του για τη φετινή σεζόν, με τους «ασπρόμαυρους» να διατηρούν οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση των δικαιωμάτων του.