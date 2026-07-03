Η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό παιχνίδι στις 15 Ιουλίου με αντίπαλο την Φίτεσε, της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας.

Η ΑΕΚ την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, κατά το οποίο οι πρωταθλητές θα δώσουν τρία φιλικά παιχνίδια. Όπως έγινε γνωστό, ένα εξ αυτών θα είναι με την Φίτεσε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κλαμπ της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας, ο αγώνας με τον Δικέφαλο θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο προπονητικό κέντρο Sportpark Lonapark και θα αρχίσει στις 20:00, ώρα Ελλάδας.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι θα αντιμετωπίσει στις 12 Ιουλίου την Ντε Γκράαφσαπ και στις 18 του μήνα την Χρόνιγκεν.

Το δεύτερο μισό της προετοιμασίας θα γίνει και πάλι στην Ολλανδία το διάστημα 23 Ιουλίου - 2 Αυγούστου και η ΑΕΚ θα δώσει ακόμα τρία φιλικά κόντρα σε Σάμσουνσπορ, Τσβόλε και Σιντ Τρουίντεν.