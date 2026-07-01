Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Ο Αντίνο έγραψε το 4-0

Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Ο Αντίνο έγραψε το 4-0

Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Ο Αντίνο έγραψε το 4-0

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Ο Αντίνο στο 85' σημείωσε το 4-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Σαντίνο Αντίνο πέτυχε και δεύτερο γκολ και έγραψε στο 85' το 4-0 για τον Παναθηναϊκό στο φιλικό με τη Χέλμοντ.

Σε φάση διαρκείας η μπάλα του στρώθηκε και με ψύχραιμο δεξί πλασέ έγραψε το 4-0.

Δείτε το δεύτερο γκολ του Αντίνο.

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