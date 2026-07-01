Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Ο Αντίνο έγραψε το 4-0
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Αντίνο στο 85' σημείωσε το 4-0 για τον Παναθηναϊκό.
Ο Σαντίνο Αντίνο πέτυχε και δεύτερο γκολ και έγραψε στο 85' το 4-0 για τον Παναθηναϊκό στο φιλικό με τη Χέλμοντ.
Σε φάση διαρκείας η μπάλα του στρώθηκε και με ψύχραιμο δεξί πλασέ έγραψε το 4-0.
Δείτε το δεύτερο γκολ του Αντίνο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.