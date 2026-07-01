Ο Παναθηναϊκός στο 6' και στο 9' σκόραρε με Ταμπόρδα και Τεττέη, αντίστοιχα, κόντρα στη Χέλμοντ.

Ο Παναθηναϊκός με δύο γκολ στο 6' και στο 9' προηγείται 2-0 της αδύναμης Χέλμοντ στο πρώτο του φιλικό.

Τα δύο γκολ του τριφυλλιού προήλθαν από εκτελέσεις στατικών φάσεων από τον Τσέριν. Ο Σλοβένος στο 6' εκτέλεσε κόρνερ, την πρώτη κεφαλιά πήρε ο Τσιριβέγια, απομάκρυνε η άμυνα και ο Ταμπόρδα στη μικρή περιοχή έκανε το 1-0 με σουτ.

Το γκολ του Ταμπόρδα

Στο 9' από εκτέλεση φάουλ του Τσέριν ο Τεττέη με κεφαλιά σημείωσε το 2-0.

Το γκολ του Τεττέη