Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Ταμπόρδα και Τεττέη έγραψαν το 2-0
Ο Παναθηναϊκός με δύο γκολ στο 6' και στο 9' προηγείται 2-0 της αδύναμης Χέλμοντ στο πρώτο του φιλικό.
Τα δύο γκολ του τριφυλλιού προήλθαν από εκτελέσεις στατικών φάσεων από τον Τσέριν. Ο Σλοβένος στο 6' εκτέλεσε κόρνερ, την πρώτη κεφαλιά πήρε ο Τσιριβέγια, απομάκρυνε η άμυνα και ο Ταμπόρδα στη μικρή περιοχή έκανε το 1-0 με σουτ.
Το γκολ του Ταμπόρδα
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Στο 9' από εκτέλεση φάουλ του Τσέριν ο Τεττέη με κεφαλιά σημείωσε το 2-0.
Το γκολ του Τεττέη
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