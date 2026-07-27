Οι προβλέψεις του Football Rankings για τους πιθανούς αντιπάλους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός με την Πάκσι.

Ο Δικέφαλος και το τριφύλλι καλούνται την ερχόμενη Πέμπτη, σε Τούμπα και ΟΑΚΑ, αντίστοιχα, να σφραγίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Στην επόμενη φάση, αν προκριθούν, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ και ο Παναθηναϊκός τη νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβας - ΤΣΣΚΑ 1948.

Στην ιστοσελίδα Football Rankings προβλέπονται και οι δύο ομάδες στα playoffs των διοργανώσεων, όπου βρίσκονται. Φυσικά πάντα υπάρχουν εκπλήξεις. Αυτά είναι μαθηματικά μοντέλα, που στο ποδόσφαιρο εύκολα ανατρέπονται. Το περίεργο είναι ότι στο Europa League ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει πιο εύκολους αντιπάλους σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, που είναι στο Conference.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός, ενώ ο ΟΦΗ στους αδύναμους. Ο πιο δυνατός αντίπαλος για τους Θεσσαλονικείς είναι θεωρητικά η Τράμπζονσπορ.

Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός, όμως, έχει τις τουρκικές Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ, έχει την ισπανική Χετάφε, την Χαρτς που άγγιξε το πρωτάθλημα στη Σκωτία, την ολλανδική Τβέντε και ομάδες με ισχυρές έδρες, όπως οι Χάιντουκ, Γκόρνικ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις προβλέψεις: Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο), Βίκινγκουρ (Ισλανδία), Τράμπζονσπορ (Τουρκία), Άαρχους (Δανία), Λίλεστρομ (Νορβηγία), Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία), Αραράτ (Αρμενία), Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν), Ζαλγκίρις (Λιθουανία), Μιάλμπι (Σουηδία), Ιμπέρια (Γεωργία).

📌 Projected Seedings for the Europa League Play-offs Draw.



📈 Clubs on the left Seeded.

📉 Clubs on the right Unseeded.



➡️ Check our Page (link in bio) for complete qualifying projections, with all the % chances. pic.twitter.com/UdsxuBJf5k — Football Rankings (@FootRankings) July 27, 2026

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τις προβλέψεις: Μπασάκσεχιρ (Τουρκία), Χετάφε (Ισπανία), Ριέκα (Κροατία), Κλουζ (Ρουμανία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Τβέντε (Ολλανδία), Χαρτς (Σκωτία), Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία),Γιάμπλονετς (Τσεχία), Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία), Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία), Κατοβίτσε (Πολωνία), Νόρτζελαντ (Δανία), Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος), Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Σιόν (Ελβετία), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία), Μάδεργουελ (Σκωτία), Μπράβο (Σλοβενία).

📌 Projected Seedings for the Conference League Play-offs Draw.



📈 Clubs on the left Seeded.

📉 Clubs on the right Unseeded.



➡️ Check our Page (link in bio) for complete qualifying projections, with all the % chances. pic.twitter.com/Ibptb1lDv5 — Football Rankings (@FootRankings) July 27, 2026



