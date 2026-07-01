Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Τσάπρας, Καμαρά και Τσάβες έκαναν ντεμπούτο

Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Τσάπρας, Καμαρά και Τσάβες έκαναν ντεμπούτο

Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Τσάπρας, Καμαρά και Τσάβες έκαναν ντεμπούτο

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Οι Τσάπρας, Καμαρά, Τσάβες έκαναν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με εννέα αλλαγές στην ενδεκάδα το β’ ημίχρονο στο φιλικό με τη Χέλμπντ. Παρέμειναν από τον Δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ στο αρχικό σχήμα ο Τουμπά και ο Ταμπόρδα, ενώ πέρασαν ως αλλαγή οι Τσάβες, Τσάπρας, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο και Παντελίδης.

Οι Τσάπρας, Καμαρά, Τσάβες έκαναν, έστω κι ανεπίσημα, το ντεμπούτο τους με το τριφύλλι.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού παράλληλα, όπως βλέπετε στην κεντρική φωτογραφία ζήτησαν με πανό το πρωτάθλημα από τους παίκτες.

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Βίντεο με το ντεμπούτο των Τσάπρα, Καμαρά, Τσάβες

@Photo credits: eurokinissi
     

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