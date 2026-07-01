Ο Ζαφείρης έγραψε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ το 3-1 για τον ΠΑΟΚ.

Σε πρωταγωνιστή του ΠΑΟΚ εξελίσσεται στο φιλικό με τη Μπέβερεν ο Χρήστος Ζαφείρης.

Ο διεθνής μέσος πέτυχε τα δύο πρώτα του γκολ με τη φανέλα του Δικεφάλου. Στο 51' έκανε το 2-1, έπειτα από πρέσινγκ και κλέψιμο.

Στο 61' από λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα ο Ζαφείρης πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής, προχώρησε και με αριστερό πλασέ έκανε το 3-1 για τον ΠΑΟΚ.

Το 3-1 του ΠΑΟΚ