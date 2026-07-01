ΠΑΟΚ - Μπέβερεν: Ο Ζαφείρης έκλεψε ξανά κι έκανε το 3-1!
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Ο Ζαφείρης έγραψε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ το 3-1 για τον ΠΑΟΚ.
Σε πρωταγωνιστή του ΠΑΟΚ εξελίσσεται στο φιλικό με τη Μπέβερεν ο Χρήστος Ζαφείρης.
Ο διεθνής μέσος πέτυχε τα δύο πρώτα του γκολ με τη φανέλα του Δικεφάλου. Στο 51' έκανε το 2-1, έπειτα από πρέσινγκ και κλέψιμο.
Στο 61' από λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα ο Ζαφείρης πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής, προχώρησε και με αριστερό πλασέ έκανε το 3-1 για τον ΠΑΟΚ.
Το 3-1 του ΠΑΟΚ
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