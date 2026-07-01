Ο Χρήστος Ζαφείρης με ατομική προσπάθεια πέτυχε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπέβερεν.

Ο Αλέσιο Λίσι παρέταξε τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με διαφορετική ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, παίζουν κόντρα στη Μπέβερεν οι Γκουγκεσασβίλι, Λύρατζης, Κωττάς, Θυμιάνης, Γκόμεζ, Σαρρής, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντούνγκα, Τσάλοφ.

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ξεκίνησε δυνατά και στο 51' έγινε το 2-1. Ο Ζαφείρης πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα, κυνήγησε τη φάση μέχρι τη γραμμή του άουτ, κέρδισε τη μονομαχία από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σημείωσε το 2-1 με αριστερό σουτ από πλάγια θέση.

Το 2-1 του ΠΑΟΚ

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο