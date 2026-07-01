ΠΑΟΚ - Μπέβερεν: Ο Ζαφείρης έκανε το 2-1 για τον Δικέφαλο
Ο Αλέσιο Λίσι παρέταξε τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με διαφορετική ενδεκάδα.
Συγκεκριμένα, παίζουν κόντρα στη Μπέβερεν οι Γκουγκεσασβίλι, Λύρατζης, Κωττάς, Θυμιάνης, Γκόμεζ, Σαρρής, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντούνγκα, Τσάλοφ.
Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ξεκίνησε δυνατά και στο 51' έγινε το 2-1. Ο Ζαφείρης πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα, κυνήγησε τη φάση μέχρι τη γραμμή του άουτ, κέρδισε τη μονομαχία από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σημείωσε το 2-1 με αριστερό σουτ από πλάγια θέση.
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Το 2-1 του ΠΑΟΚ
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο
46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο με νέα 11αδα για τον Δικέφαλο. #PAOKBEV #Preseason #FriendlyGame #PAOK #NewEra #VaragonsConstructions pic.twitter.com/teVw3tKxbY— PAOK FC (@PAOK_FC) July 1, 2026
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