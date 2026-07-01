Ο ΠΑΟΚ στο 9' σκόραρε με τον Μύθου κόντρα στη Μπέβερεν.

Ο ΠΑΟΚ στο 9' άνοιξε το σκορ στο φιλικό με τη Μπέβερεν με τον Μύθου.

Ο αρχηγός στο σημερινό φιλικό Γιάννης Κωνσταντέλιας, εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπαταούλας στο δεύτερο δοκάρι πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μύθου στη μικρή περιοχή τη δεύτερη για το 1-0.

Το γκολ του Μύθου

Στο 8' ο Καμαρά είχε τη δική του ευκαιρία ν' ανοίξει το σκορ για τον ΠΑΟΚ.