ΠΑΟΚ - Μπέβερεν: Ο Μύθου άνοιξε το σκορ
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Ο ΠΑΟΚ στο 9' σκόραρε με τον Μύθου κόντρα στη Μπέβερεν.
Ο ΠΑΟΚ στο 9' άνοιξε το σκορ στο φιλικό με τη Μπέβερεν με τον Μύθου.
Ο αρχηγός στο σημερινό φιλικό Γιάννης Κωνσταντέλιας, εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπαταούλας στο δεύτερο δοκάρι πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μύθου στη μικρή περιοχή τη δεύτερη για το 1-0.
Το γκολ του Μύθου
Στο 8' ο Καμαρά είχε τη δική του ευκαιρία ν' ανοίξει το σκορ για τον ΠΑΟΚ.
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