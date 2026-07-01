Ο ΠΑΟΚ έχασε τις ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ και η Μπέβερεν πήγε στα ημίχρονο με το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές ευκαιρίες για να σημειώσει και δεύτερο γκολ, αλλά τις έχασε και η Μπέβερεν έκλεισε το ημίχρονο με γκολ και σκορ 1-1.

Στο 41' ο Σαγιάλα με αριστερό σουτ, λοιπόν, πέτυχε το 1-1 για τους Βέλγους.

Το 1-1

Στο 35' ο Κωνσταντέλιας άφησε έξυπνα τη μπάλα για τον Μύθου, αλλά ο νεαρός φορ αστόχησε από εξαιρετική θέση.

Η ευκαιρία του Μύθου

Στο 36' ο «Ντέλιας» έκλεψε, αλλά στο τετ α τετ νικήθηκε από τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Η ευκαιρία του Κωνσταντέλια

Στο 45' ο Κωνσταντέλιας έκανε τρομερή κούρσα κι έστρωσε στον Μπέρδο, αλλά το αριστερό πλασέ του νεαρού εξτρέμ βρήκε στο αριστερό δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Το δοκάρι του Μπέρδου