ΠΑΟΚ - Μπέβερεν: Οι Βέλγοι ισοφάρισαν με τον Σαγιάλα
Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές ευκαιρίες για να σημειώσει και δεύτερο γκολ, αλλά τις έχασε και η Μπέβερεν έκλεισε το ημίχρονο με γκολ και σκορ 1-1.
Στο 41' ο Σαγιάλα με αριστερό σουτ, λοιπόν, πέτυχε το 1-1 για τους Βέλγους.
Το 1-1
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Στο 35' ο Κωνσταντέλιας άφησε έξυπνα τη μπάλα για τον Μύθου, αλλά ο νεαρός φορ αστόχησε από εξαιρετική θέση.
Η ευκαιρία του Μύθου
Στο 36' ο «Ντέλιας» έκλεψε, αλλά στο τετ α τετ νικήθηκε από τον αντίπαλο γκολκίπερ.
Η ευκαιρία του Κωνσταντέλια
Στο 45' ο Κωνσταντέλιας έκανε τρομερή κούρσα κι έστρωσε στον Μπέρδο, αλλά το αριστερό πλασέ του νεαρού εξτρέμ βρήκε στο αριστερό δοκάρι κι έφυγε άουτ.
Το δοκάρι του Μπέρδου
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