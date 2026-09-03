Τζόλης: «Στόχος μου ήταν να παίξω στον ΠΑΟΚ, αυτοί οι παίκτες βοηθούν πολύ στα αποδυτήρια της Άρσεναλ»

Ο Χρήστος Τζόλης απάντησε σε ερωτήσεις των φίλων της Άρσεναλ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ και στους παίκτες που βοηθούν στα αποδυτήρια.

Κεντρικό πρόωπο στο πρόσφατο Ask me anything που πραγματοποίησε η Άρσεναλ στο Reddit ήταν ο Χρήστος Τζόλης, με τον Έλληνα άσο να απαντάει στις ερωτήσεις που του έθεσαν οι φίλοι της ομάδας, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το πρώτο του Λονδρέζικο ντέρμπι με την Τσέλσι (6/9).

Ο άλλοτε εξτρέμ του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στην ηλικία στην οποία αντιλήφθηκε πως μπορεί να παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο, τόνισε πως στόχος του ήταν να αγωνιστεί για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και αποκάλυψε ποιοι τωρινοί (σσ στην Άρσεναλ) συμπαίκτες του τον βοηθούν περισσότερο στα αποδυτήρια.

Για το πότε αντιλήφθηκε ότι μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα:

«Eίναι μια ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι περίπου στα 12 ή 13 μου χρόνια κατάλαβα ότι ήμουν αρκετά καλός για την ηλικία μου. Σκόραρα πολλά γκολ στην Ελλάδα. Προφανώς, τότε ο στόχος μου ήταν να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη σε μικρή ηλικία, στα 18 μου, όταν έκανα το ντεμπούτο μου. Οπότε, πάνω-κάτω στα 13 ή 14 μου, ήξερα ότι μπορούσα να γίνω ποδοσφαιριστής επιπέδου πρώτης ομάδας».

Για το γεγονός ότι εντάχθηκε στους Πρωταθλητές Αγγλίας:

«Είναι πραγματικά απίστευτο συναίσθημα να υπογράφω με την Άρσεναλ, ειδικά αφού η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League την περασμένη σεζόν. Αμέσως ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει πολύ καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια».

🗣️ Christos Tzolis on joining the champions:



“It’s such an unbelievable feeling to sign for Arsenal, especially after the team won the Premier League last season. I felt immediately at home. I can see a very healthy dressing room over here.” 🔴 pic.twitter.com/nbfKWs0Bup — DailyAFC (@DailyAFC) September 3, 2026

Για το πώς βρίσκει κίνητρο μετά από ήττες:

«Πιστεύω ότι οι ήττες είναι μέρος του ποδοσφαίρου και ξέρουμε ότι συμβαίνουν συχνά· το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Γι’ αυτό πιστεύω ότι μερικές φορές είναι καλό μάθημα να κατανοούμε την ήττα. Φυσικά, δεν μου αρέσει να χάνω, όπως είναι προφανές, και σε κανέναν εδώ δεν αρέσει να χάνει, αλλά μερικές φορές οι ήττες μπορούν να κάνουν την ομάδα να συσπειρωθεί καλύτερα και να βελτιώσει μικρές λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να το διαπιστώσεις μόνος σου. Μετά από μια ήττα, κάνε ένα βήμα πίσω και ετοιμάσου για τον επόμενο αγώνα».

Για το πώς βοηθάει ο ένας τον άλλον στην ομάδα:

«Στην πραγματικότητα, όλοι προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις προπονήσεις, στο γήπεδο, αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να βελτιώνεται και ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε φορά, οπότε τα πρότυπα είναι υψηλά και στις προπονήσεις. Μπορώ να πω ότι οι πιο έμπειροι παίκτες, όπως ο Μικέλ Μερίνο, ο Γκαμπριέλ Μαγκαλάες, ο Ντέκλαν Ράις, μιλάνε πολύ — ακούω πολλά από αυτούς, όπως και από τον Μάιλς. Νομίζω ότι είναι καλό να έχεις τέτοιους παίκτες δίπλα σου και να μαθαίνεις από αυτούς».

🗣️ Christos Tzolis on Arsenal’s leaders:



“The more experienced guys speak a lot, like Mikel Merino, Gabriel Magalhães, Declan Rice, Myles as well. It’s good to have these kind of players next to you and to learn from them.” ❤️ pic.twitter.com/SzWIpGolVF — DailyAFC (@DailyAFC) September 3, 2026

Για τη διατροφή τους:

«Στην πραγματικότητα, προσέχουμε πολύ τη διατροφή μας. Το συνηθισμένο μου πρωινό, θα έλεγα, είναι ομελέτα με αβοκάντο, πάνω-κάτω, ή μερικές φορές χυλός βρώμης, γιατί θέλω να αλλάζω το πρωινό μου. Όσον αφορά τα cheat meals, ίσως μετά από ένα παιχνίδι μπορώ να φάω κάτι πιο ελεύθερο. Μου αρέσουν κάποια γλυκά μετά το παιχνίδι. Μπορεί να φάω ένα μπράουνι ή κάτι τέτοιο. Αλλά τίποτα υπερβολικό. Είναι σημαντικό να τρως υγιεινά».

Για τη φιλία εντός της ομάδας που τον εξέπληξε:

«Ο Κάι (Χάβερτζ) και ο Βίκτορ (Γιόκερες). Είναι πολύ δεμένοι, κάτι που χαίρομαι που βλέπω, καθώς παίζουν στην ίδια θέση. Δεν περίμενα να είναι τόσο δεμένοι όταν υπέγραψα εδώ».

🗣️ Christos Tzolis on the squad’s most unlikely bromance:



“Kai and Viktor. They’re very close, which is nice to see because they play in the same position. I didn’t expect them to be so close when I signed here.” 🤝 pic.twitter.com/pPmYp8fkWK — DailyAFC (@DailyAFC) September 3, 2026

Για το ποιος θα επιβίωνε σε ένα απομονωμένο νησί:

«Είναι δύσκολο να πω, γιατί είμαι εδώ μόνο έναν μήνα και δεν γνωρίζω ακόμα τις ικανότητες κάθε παίκτη. Αλλά θα διάλεγα κάποιον δημιουργικό. Ίσως θα διάλεγα τον Μάρτιν Οντεγκάρντ. Πιστεύω ότι διαθέτει την υπομονή και τις δεξιότητες επιβίωσης».