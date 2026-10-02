ΠΑΟΚ: Νίκη με γκολ του Λουσέ στο οικογενειακό φιλικό – Επέστρεψε ο Μπανζά

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 του ΠΑΟΚ Β σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία, με τον Αλέσιο Λίσι να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμόν Μπανζά να επιστρέφει στη δράση.

Την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) ο Αλέσιο Λίσι, με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ Β σε οικογενειακό φιλικό στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, εκμεταλλευόμενη τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν σε δύο ημίχρονα των 35 λεπτών, με την πρώτη ομάδα να παίρνει τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ του Τομ Λουσέ στο 12ο λεπτό. Ο Γάλλος μέσος βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ενώ οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές δοκιμές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές τους.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας η παρουσία του Σιμόν Μπανζά, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Κονγκό και πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό.

Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο Ντιέγκο Κόστα και ο Αρίτς Ελουστόντο συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Η επόμενη προπόνηση του «Δικεφάλου» έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (5/10) στις 17:30, στη Νέα Μεσημβρία, καθώς ακολουθεί διήμερο ρεπό για τους ποδοσφαιριστές.