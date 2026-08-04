ΠΑΟΚ: Ο Τέιλορ γυρνάει στη Σέλτικ μετά την επιστροφή Γιαννούλη, σύμφωνα με τους Σκωτσέζους
Οριστική είναι πλέον η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να καταθέτει καλύτερη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ προκειμένου να κάνει ξανά δικό του τον Έλληνα μπακ.
Ο 30χρονος διεθνής μάλιστα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα αύριο (5/8) προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ασπρόμαυρους».
Ως εκ τούτου, ο Γκρεγκ Τέιλορ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, κάτι το οποίο μεταδίδει και το «Daily Record Sport». Οι Σκωτσέζοι σημειώνουν ότι ο 28χρονος αριστερός μπακ θα γυρίσει στη Σέλτικ, πράγμα που έχει αναφερθεί σε αρκετά δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό.
Η έλευση του Δημήτρη Γιαννούλη, σε συνδυασμό με την παρουσία του Μπάμπα Ράχμαν, αλλά και του Τζόναθαν Γκόμεζ που επέστρεψε από δανεισμό, καθιστούν δύσκολη την προοπτική του να πάρει ο Σκωτσέζος περισσότερο χρόνο συμμετοχής φέτος. Ο ίδιος παράλληλα αντιμετωπίζει κι ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα, που τον άφησε εκτος αποστολής και για τα ματς με την Ντιναμό Κιέβου.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐋𝐈𝐕𝐄 🤝— Daily Record Sport (@Record_Sport) August 4, 2026
Greg Taylor to Celtic return talk set to ramp up as PAOK land left back
⬇️⬇️⬇️https://t.co/vgusfVACGe pic.twitter.com/xFWDcVeav4
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