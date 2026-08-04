Η μεταγραφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του Γκρεγκ Τέιλορ στη Σέλτικ, σύμφωνα με σκωτσέζικο δημοσίευμα.

Οριστική είναι πλέον η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να καταθέτει καλύτερη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ προκειμένου να κάνει ξανά δικό του τον Έλληνα μπακ.

Ο 30χρονος διεθνής μάλιστα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα αύριο (5/8) προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ασπρόμαυρους».

Ως εκ τούτου, ο Γκρεγκ Τέιλορ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, κάτι το οποίο μεταδίδει και το «Daily Record Sport». Οι Σκωτσέζοι σημειώνουν ότι ο 28χρονος αριστερός μπακ θα γυρίσει στη Σέλτικ, πράγμα που έχει αναφερθεί σε αρκετά δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό.

Η έλευση του Δημήτρη Γιαννούλη, σε συνδυασμό με την παρουσία του Μπάμπα Ράχμαν, αλλά και του Τζόναθαν Γκόμεζ που επέστρεψε από δανεισμό, καθιστούν δύσκολη την προοπτική του να πάρει ο Σκωτσέζος περισσότερο χρόνο συμμετοχής φέτος. Ο ίδιος παράλληλα αντιμετωπίζει κι ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα, που τον άφησε εκτος αποστολής και για τα ματς με την Ντιναμό Κιέβου.