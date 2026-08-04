Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του και τα βρήκε με την Άουγκσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος έρχεται την Τετάρτη (05/08) στη Θεσσαλονίκη.

Οριστική έγινε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, αφού ο «δικέφαλος του βορρά» κατέθεσε καλύτερη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ κι έδωσε τα χέρια με τον γερμανικό σύλλογο προκειμένου να κάνει δικό του τον Έλληνα μπακ.

Οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν την προσφορά τους στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ και φέρνουν ξανά στην Τούμπα έπειτα από πέντε χρόνια τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ, που είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για την επιστροφή του, αναμένεται αύριο (5/8) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Οι διαπραγματεύσεις με τη γερμανική ομάδα πέρασαν από αρκετά στάδια, όμως η επιμονή του ΠΑΟΚ και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει οδήγησαν στο οριστικό deal. Ο Γιαννούλης είχε αποχωρήσει από την Τούμπα τον Ιανουάριο του 2021 για τη Νόριτς και επιστρέφει πλέον στο σπίτι του, αποτελώντας την έκτη καλοκαιρινή προσθήκη μετά τους Ελουστόντο, Σανταμαρία, Χατζηδιάκο, Άλι και Λουσέ.

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