Η ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟΚ για την πορεία της σημερινής (4/8) προπόνησης. Ανησυχία για Ζίβκοβιτς ενόψει Άντερλεχτ.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις τάξεις του ΠΑΟΚ η κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη (6/8, 20:45) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Σέρβος άσος υποβλήθηκε σε θεραπεία, εξαιτίας του χτυπήματος που δέχθηκε στο πόδι και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τους Βέλγους, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, ακολουθώντας θεραπεία και ατομική δουλειά στο γυμναστήριο. Την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι πραγματοποίησε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Τομ Λουσέ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με rondo, συνεχίστηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις και ολοκληρώθηκε με τουρνουά ποδοβόλεϊ. Σημειώνεται πως την Τετάρτη (5/8) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στο γήπεδο της Τούμπας στις 18:00, με την προπόνηση ανοιχτή για 15 λεπτά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 17:30 θα λάβει χώρα η Συνέντευξη Τύπου του τεχνικού των Θεσσαλονικιών και ενός παίκτη, ενώ στις 19:15 θα μιλήσουν οι αντίστοιχοι της Άντερλεχτ.