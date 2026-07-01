Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χέλμοντ.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με αντίπαλο τη Χέλμοντ, η οποία παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας.

Ο τεχνικός του τριφυλλιού Τζέικομπ Νίστρουπ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, από τα νέα πρόσωπα ξεκινάει τον Ισπανό τερματοφύλακα Ινιάκι Πένια.

Στην άμυνα θα είναι οι Καλάμπρια, Τουμπά, Κάτρης, ενώ θα παίξει και ο νεαρός Μπινιάρης. Στα χαφ θα αγωνιστούν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και οι Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς και Ζαρουρί, θα είναι η τριάδα πίσω από τον Τεττέη.

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