Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι πρις τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όταν και θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίντ στη Βιέννη.

Στην Αυστρία θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός πριν την πρόκληση των τριών διαδοχικών προκρίσεων, ώστε να φτάσει στη League Phase του Conference League. Συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου οι Πράσινοι θα φιλοξενηθούν στην Βιέννη από τη Ραπίντ.

Θυμίζουμε πως οι φίλοι των δυο ομάδων έχουν αδελφοποιηθεί εδώ και χρόνια οπότε το φιλικό παιχνίδι θα έχει χαρακτήρα γιορτής.

Το ματς θα γίνει 8 μέρες πριν από το πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, το οποίο αναμένεται να γίνει στις 23 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση της Ραπίντ για το φιλικό με τον Παναθηναϊκό

«Παραδοσιακοί σύλλογοι περιμένουν: Η Ραπίντ προγραμμάτισε τα πρώτα φιλικά τεστ

Η SK Rapid προγραμμάτισε τα πρώτα φιλικά παιχνίδια της καλοκαιρινής προετοιμασίας ενόψει της επερχόμενης σεζόν.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, η Ραπίντ Βιέννης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Allianz Stadium. Οι φίλοι της Ραπίντ διατηρούν εδώ και χρόνια φιλικές σχέσεις με τον σύλλογο της ελληνικής πρωτεύουσας.

Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, το Σάββατο 18 Ιουλίου, η γερμανική ομάδα της Bundesliga, HSV, θα είναι φιλοξενούμενη στο Allianz Stadium».