Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Ελλάδα - Ιταλία 0-1.

Η Εθνική ηττήθηκε στο Παγκρήτιο 1-0 από την Ιταλία με γκολ του Εσπόζιτο στο 18'.

Οι γείτονες ήταν ανώτεροι κι επικράτησαν στο τελευταίο ματς της γαλανόλευκης πριν τις επίσημες υποχρεώσεις στο Nations League το φθινόπωρο. Στο 47' οι Ιταλοί είχαν και δοκάρι με τον Κολεόσο, ενώ στο 68' έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές, εξαιτίας αποβολής του Ρετζιάνι στο 68'.

Η Εθνική με της σειρά της είχε δοκάρι με τον Ζαφείρη στο 84'.

Τα highlights του αγώνα