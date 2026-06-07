Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League  

Η Εθνική ομάδα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στο Nations League κόντρα στη Σερβία.

Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε στο Παγκρήτιο τα φιλικά παιχνίδια του Ιουνίου με ήττα από την Ιταλία.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επίσημες υποχρεώσεις, που ξεκινούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για το Nations League. Η Ελλάδα βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Το πρώτο ματς είναι με τη Σερβία εκτός έδρας κι ακολουθεί η Γερμανία επίσης εκτός έδρας. Θυμίζουμε ότι η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι τα εντός έδρας παιχνίδια με τους Γερμανούς και τους «οράνιε» θα διεξαχθούν στην Τούμπα.

Θυμίζουμε ότι η τέταρτη ομάδα του ομίλου υποβιβάζεται στη Β' κατηγορία του Nations League, ενώ η τρίτη θα παίξει με τον δεύτερο ομίλου της Β' κατηγορίας για την παραμονή στην Α. Τα προημιτελικά της διοργάνωσης μεταξύ των πρώτων και δεύτερων των ομίλων θα γίνουν 25-27 Μαρτίου 2027 οι πρώτοι αγώνες και οι ρεβάνς 28-30 Μαρτίου 2027. Στις 9-10 Ιουνίου 2027 θα γίνουν τα ημιτελικά και στις 13 του ίδιου μήνα οι τελικοί και τα μπαράζ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στον όμιλο της Εθνικής:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)

Γερμανία - Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)