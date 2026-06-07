Στο 62ο λεπτό του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε το βάπτισμα του πυρός στον Κυζιρίδη, ενώ ο Ανδρούτσος φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο μετά από 4,5 χρόνια.

Σημαντική στιγμή για δύο ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στο Ηράκλειο. Στο 62ο λεπτό ο Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός απέσυρε τους Γιώργο Μασούρα και Νεκτάριο Τριάντη, ώστε να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Αλέξανδρο Κυζιρίδη και στον Θανάση Ανδρούτο.

Ο 25χρονος εξτρέμ προέρχεται από σεζόν πρωταθλητισμού με τη 2η της Σκωτίας, Χαρτς, με την οποία μέτρησε 42 εμφανίσεις, με 6 γκολ και 11 ασίστ. Μετά την πρώτη του κλήση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε και την παρθενική του εμφάνιση με το εθνόσημο.

Από την πλευρά του ο εκ των αρχηγών του ΟΦΗ χρειάστηκε να περιμένει 4,5 χρόνια για να κάνει την 11η εμφάνιση του με τα γαλανόλευκα. Τελευταία του συμμετοχή στην Εθνική ήταν στις 14 Νοεμβρίου του 2021, όταν ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην ομάδα του Τζον Φαν'τ Σχιπ στην ισοπαλία με το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ (1-1), για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Έλληνας μέσος με διαβατήριο τη φανταστική χρονιά και τις ηγετικές εμφανίσεις με τους Κυπελλούχους κατάφερε να επιστρέψει στις τάξεις της Εθνικής σε μια ιστορία ποδοσφαιρικής λύτρωσης και δικαίωσης.

Μάλιστα το ποδόσφαιρο τα έφερε έτσι ώστε να κάνει την επανεμφάνιση του στο γήπεδο της ομάδας του, στο Παγκρήτιο, με αποτέλεσμα να αποθεωθεί από τους Κρητικούς φιλάθλους.