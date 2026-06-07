Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η Εθνική Ελλάδας τρεις μέρες μετά την ισοπαλία με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη θα δώσει το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι της, στο πλαίσιο των φιλικών του Ιουνίου, καθώς θα υποδεχτεί την Ιταλία, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα στο Ηράκλειο (7/6, 22:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί για ακόμα μια φορά σε διάταξη 3-4-3. O Βλαχοδήμος στην εστία, με τριάδα στόπερ τους Ρέτσο, Χατζηδιάκο και Κουλιεράκη. Δεξί μπακ - χαφ ο Βαγιαννίδης, αριστερά ο Κυριακόπουλος και δίδυμο στα χαφ Τριάντης - Μουζακίτης. Την τριπλέτα γραμμή κρούσης αποτελούν οι Τζολής, Δουβίκας και Μασούρας, ο οποίος θα φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό με τους Σουηδούς ο Σέρβος κόουτς προχώρησε σε οκτώ αλλαγές. Ο Βλαχοδήμος τερματοφύλακας αντί του Τζολάκη, ο Χατζηδιάκος στόπερ αντί του Μαυροπάνου, Βαγιαννίδης - Κυριακόπουλος ακραία μπακ - χαφ αντί Ρότα - Τσιμίκα, οι Τριάντης - Μουζακίτης χαφ αντί των Κουρμπέλη - Ζαφείρη και στη γραμμή κρούσης Δουβίκας - Μασούρας αντικατέστησαν τους Τεττέη - Παυλίδη.

Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος - Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης - Βαγιαννίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος - Τζολής, Δουβίκας, Μασούρας

Στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κωστούλας, Παυλίδης, Ρότα, Τεττέη, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι, Κυζιρίδης.