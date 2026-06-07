Πριν από τη σέντρα του φιλικού ματς μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας στο Ηράκλειο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου και συνεπώς η Εθνική μας δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει την μνήμη του άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή, στο πρώτο εντός συνόρων παιχνίδι, στο οποίο μάλιστα φιλοξενείται η Ιταλία, η οποία ποδοσφαιρικά υπήρξε η... δεύτερη χώρα του πρώην στόπερ της Γαλανόλευκης.

Πριν τη σέντρα του φιλικού αγώνα στο Παγκρήτιο Στάδιο οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων και οι περισσότεροι από 10.000 φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες χειροκρότησαν θερμά ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του Οικονόμου και έπειτα τηρήθηκε από άπαντες ενός λεπτού σιγή.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουνίου, 9 μέρες μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που είχε στα Ιωάννινα, το οποίο του «κόστισε» τη ζωή, λίγο πριν κλείσει τα 34 του χρόνια και δύο χρόνια αφού είχε αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Το μήνυμα της ΕΠΟ για τον Μάριο Οικονόμου

«Πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης Ελλάδας-Ιταλίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τιμά τη μνήμη του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα. Καθώς ο Μάριος αγωνίστηκε επί σειρά ετών στην Ιταλία, η σημερινή φιλική αναμέτρηση με την Ιταλία αποτελεί την πλέον συμβολική στιγμή για να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη του».