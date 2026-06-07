Η ενδεκάδα της Ιταλίας στο φιλικό με την Εθνική έχει μέσο όρο ηλικίας τα 20,9 χρόνια.

Η Ιταλία επιχειρεί restart και στην αποστολή για το αποψινό φιλικό με την Ελλάδα έχει πολλούς παίκτες κάτω των 21 ετών. Σταρ της ομάδας είναι ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, ο 27χρονος Ντοναρούμα, ο οποίος είναι ο βασικός και ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Οι υπόλοιποι είναι κάτω των 21 ετών, οπότε ο μέσος όρος ηλικίας της ενδεκάδας που παρατάσσει ο τεχνικός Σίλβιο Μπαλντίνι, κόντρα στη γαλανόλευκη, είναι 20,9 ετών (230 χρόνια στο σύνολο και οι 11)!

Στην αποστολή των Ιταλών είναι τέσσερις παίκτες που γεννήθηκαν το 2008, τρεις που γεννήθηκαν το 2006, επτά που γεννήθηκαν το 2005 και εννέα που γεννήθηκαν το 2004, με μέσο όρο ηλικίας 20 ετών και 6 μηνών.

Εκτός του Ντοναρούμα, ο οποίος είναι αρχηγός της ομάδας με 81 συμμετοχές, οι Πιέτρο Κομούτσο, Μάρκο Παλέστρα, Νικολό Πισίλι και Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο θεωρούνται πλέον μέλη της εθνικής ομάδας των Ανδρών.

Αναλυτικά η ηλικία των 11 που ξεκινούν κόντρα στην Ελλάδα. Συνολικά, είναι 230 χρόνια. Ντοναρούμα (Μάντσεστερ Σίτι, 27), Αχανόρ (Αταλάντα, 18), Μπαρτεσάγκι (Μίλαν, 20), Κιαρόντια (Γκλάντμπαχ, 21), Κομούτσο (Φιορεντίνα, 21), Λιπάνι (Σασουόλο, 21), Εντούρ (Φιορεντίνα, 21), Πισίλι (Ρόμα, 21), Εκατόρ (Τζένοα, 19), Εσπόζιτο (Ίντερ, 21), Κολεόσο (Παρί 20).