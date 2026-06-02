Στις 17:00 πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, με πρώην συμπαίκτες του και ομάδες που «υπηρέτησε» να τον τιμούν.

Περίπου 24 ώρες αφού άφησε την τελευταία του πνοή πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Μάριου Οικονόμου. Λίγο πριν κλείσει τα 34 του χρόνια ο άλλοτε διεθνής στόπερ έφυγε από τη ζωή, εννέα ημέρες μετά το μοιραίο ατύχημα του έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», στα Ιωάννινα.

Το απόγευμα της Τρίτης, στις 17:00, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης η εξόδιος ακολουθία του άτυχου πρώην ποδοσφαιριστή, στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα. Φυσικά, οι ελληνικές ομάδες που «υπηρέτησε» στη σπουδαία του καριέρα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός τίμησαν τη μνήμη του.

Μεταξύ άλλων στην κηδεία βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στον Δικέφαλο, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι. Από πλευράς Τίτορμου το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ Μάκης Μπελεβώνης, ο Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι και ο αντιπρόεδρος Θωμάς Σπύρου.

Από πλευράς Εθνικής στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκε ο Βαγγέλης Μόρας, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι.