Στο πλαίσιο της προβολής του ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού στον κινηματογράφο «Ελληνίς» τιμήθηκε η μνήμη του Μάριου Οικονόμου.

Η «οικογένεια» του Παναιτωλικού βυθίστηκε στο πένθος για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουνίου, έπειτα από «μάχη» εννέα ημερών, ύστερα από μοιραίο τροχαίο, μερικές μέρες πριν κλείσει τα 34 του χρόνια.

Ο Έλληνας άλλοτε διεθνής στόπερ μπορεί να αγωνίστηκε μια σεζόν με τα κιτρινομπλέ και τον Τίτορμο στο στήθος, όμως κατάφερε να αφήσει το στίγμα του, καθώς ηγήθηκε εντός γηπέδου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν για την ομάδα, στην οποία έδωσε μάχη μέχρι τέλους για την επίτευξη της παραμονής.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την προβολή του ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του κλαμπ, «Ένας αιώνας, μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή» οι δημιουργοί του και η ομάδα τίμησαν την μνήμη του, με ένα σύντομο απόσμασμα για τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, με στιγμές και δηλώσεις του, έπειτα από το «διπλό» παραμονής στην Τρίπολη επί του Αστέρα AKTOR.

Το απόσπασμα ολοκληρώθηκε με το μήνυμα: «Μάριε καλό σου ταξίδι. Ο Παναιτωλικός δεν θα σε ξεχάσει ποτέ...», με τους περισσότερους από 120 θεατές να χειροκροτούν δυνατά, στη μνήμη του αδικοχαμένους ποδοσφαιριστή.