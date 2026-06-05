Σπουδαία φιλική νίκη για την Ακτή Ελεφαντοστού, που επικράτησε 2-1 της Γαλλίας εκτός έδρας.

Καμπανάκι για τη Γαλλία, που ηττήθηκε 2-1, εντός έδρας, με ανατροπή από την Ακτή Ελεφαντοστού σε φιλική αναμέτρηση ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, εντούτοις στο 45', μετά από φάση διαρκείας, ο Σερκί έκανε μία εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσα από την περιοχή.

Οι Ιβοριανοί δεν πτοήθηκαν και με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έφτασαν στην ισοφάριση, με τον Πεπέ να βρίσκει με εξαιρετική κάθετη τον Ντουέ και εκείνον να μην λαθεύει στο τετ α τετ, κάνοντας το 1-1. Η Ακτή μάλιστα δεν έμεινε εκεί, καθώς στο 84', ο σκόρερ του πρώτου τέρματος τροφοδότησε τον Ντιαλό, που με μονοκόμματο τελείωμα μέσα από την περιοχή ανέτρεψε τα δεδομένα και χάρισε μία σπουδαία νίκη γοήτρου στην ομάδα του!

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έχει μπροστά της ακόμη ένα φιλικό ενάντια στη Βόρεια Ιρλανδία στις 8 Ιουνίου, με τους Αφρικανούς από την άλλη να στρέφονται στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ ενάντια στο Εκουαδόρ στις 15 του μήνα.