Γαλλία - Ακτή Ελεφαντοστού: Το απίθανο γκολ του Σερκί (vid)
Γκολ σκέτη... απόλαυση από τον Σερκί στο Γαλλία - Ακτή Ελεφαντοστού! Ο 22χρονος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι έβαλε μπροστά τους Τρικολόρ λίγο πριν το ημίχρονο απέναντι στους Ιβοριανούς, στο φιλικό που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε άλλο ένα σημερινό φιλικό (04/06) στα γήπεδα του κόσμου, επτά μέρες πριν την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ 2026, η Γαλλία φιλοξενεί την Ακτή Ελεφαντοστού στη Νάντη.
Οι Πετεινοί προηγήθηκαν στο 45ο λεπτό με τον Ραγιάν Σερκί να... ζωγραφίζει και να νικά τον Φοφανά. Ύστερα από φάση διαρκείας στα καρέ των Αφρικανών, ο παίκτης των Μπλε, πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, ντρίμπλαρε εντυπωσιακά τον προσωπικό του αντίπαλο και με ένα δυνατό συρτό σουτ μέσα από την περιοχή την έστειλε στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0.
Δείτε το γκολ:
Cherki... that was too sexy bropic.twitter.com/l7u6QF6GST https://t.co/D0USY9ykW6— Troll Football Media (@TrollFootball2) June 4, 2026
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