Η Εθνική Ελλάδας την Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Η Ελλάδα πήρε την ισοπαλία με 2-2 στη Στοκχόλμη από τη Σουηδία με γκολ του Μασούρα στο φινάλε, ενώ είχε και δύο δοκάρια.

Επόμενο ματς της Εθνικής είναι με την Ιταλία. Το 20ό κεφάλαιο στην ιστορία των αγώνων Ελλάδα-Ιταλία θα γραφτεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 22.00.

Η πώληση των εισιτηρίων για τη διεθνή φιλική αναμέτρηση απέναντι στην πρώτη αντίπαλο της Εθνικής Ομάδας από ιδρύσεως της ΕΠΟ είναι σε εξέλιξη:

Θυμίζουμε την ανακοίνωση: «Η πώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται από το PAME ETHNIKI και την TICKETMASTER, ενώ η διάθεση θα ολοκληρωθεί μέχρις εξαντλήσεώς τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα είναι οι εξής:

10 €: 14, 15, 16, 17, 18

15 €: 3, 9, 13, 19

20 €: 2, 10, 12, 20

25 €: 11

30 €: 1, VIP

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:00

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email. Για την είσοδο του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις

1. Η θύρα 5 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.

3. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.

4. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.

5. Τα εισιτήρια στις θύρες 6, 7, 8 θα τεθούν προς διάθεση σε δεύτερο χρόνο».