Οι επιλογές του τεχνικού της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το φιλικό με τη Σουηδία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου του φιλικού με τη Σουηδία τόνισε ότι θα δοκιμάσει ορισμένα διαφορετικά πράγματα κι αυτό κάνει. Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, λοιπόν, στο ματς με τους Σκανδιναβούς θα παρατάξει σχήμα με τρεις στην άμυνα.

Σύμφωνα με τη διάταξη που έχει δοθεί στην UEFA, αυτή θα είναι 3-5-2. Ο Τζολάκης στο τέρμα, δεξί στόπερ ο Ρέτσος, αριστερό ο Κουλιεράκης και στο κέντρο ο Μαυροπάνος. Δεξί μπακ χαφ θα παίξει ο Ρότα, αριστερό ο Τσιμίκας και κεντρικά χαφ οι Ζαφείρης, Κουρμπέλης. Ο Τζόλης θα είναι πίσω από Παυλίδη, Τεττέη.

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Η Σουηδία θα έχει στην επίθεση τα βαριά της «όπλα» Ίσακ, Γιόκερες.

Οι γηπεδούχοι, που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ, θα παραταχθούν με 3-4-3. Ο Νόρντφλεντ στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα οι Λάγκερμπιλκε, Χιέν, Σβένσον, δεξί μπακ χαφ ο Μπέρχαρντσον, αριστερό ο Γκούντμουντσον, στο κέντρο Σβάνμπεργκ, Αγιάρι και στην επίθεση οι Νίγκρεν, Ίσακ, Γκιόκερες.