Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται στο Strawberry Arena από τη Σουηδία. Στο γήπεδο όπου ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πέτυχε ένα από τα σπουδαιότερα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το πρώτο από τα δύο φιλικά του Ιουνίου θα δώσει η Εθνική Ελλάδος στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία, η οποία έχει προκριθεί στο Μουντιάλ στις ΗΠΑ και το παιχνίδι με τη χώρα μας είναι μέρος της βασικής της προετοιμασίας.

Το ματς θα διεξαχθεί στη Strawberry Arena. Ένα γήπεδο όπου άνοιξε τις πύλες του το 2012 και φιλοξενεί παιχνίδια τόσο της εθνικής ομάδας όσο και της ΑΙΚ Στοκχόλμης, κόντρα στην οποία ο Ατρόμητος έγραψε ιστορία το 2013 και πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό για το Europa League (1-3).

Μέχρι το 2024, το γήπεδο λεγόταν Friends Arena και υπό αυτό το όνομα, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πέτυχε ένα από τα ομορφότερα γκολ στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου. Ένα τέρμα που έκλεψε τη λάμψη των εγκαινίων του γηπέδου στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης κόντρα στην Αγγλία.

Με το σκορ στο 3-2 και με το θέμα να είναι εντυπωσιακό, ο Σουηδός θρύλος επέλεξε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στο συγκεκριμένο στάδιο. Μπροστά σε σχεδόν 50 χιλιάδες οπαδούς, με την ημερομηνία να δείχνει 14/11 του 2012, ο «Ίμπρα» βλέπει εκτός εστίας τον Χαρτ και με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι από τα σχεδόν 30 μέτρα (!), έστειλε την μπάλα στην εστία των Άγγλων για το τελικό 4-2.

Στην ίδια εστία που θα φυλάξει σήμερα (20:00) για ένα ημίχρονο η Εθνική Ελλάδος, ήταν εκείνη όπου ο θρύλος της Σουηδίας πέτυχε αυτό το αδιανόητο γκολ, το οποίο μέχρι και σήμερα αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του Strawberry Arena αλλά και ολόκληρου του ποδοσφαίρου.