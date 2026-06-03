Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το τι περιμένει να δει από τους παίκτες του στα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία.

Τα φιλικά προσφέρονται για δοκιμές κι αυτό σκοπεύει να κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας αναφέρθηκε στο τι περιμένει να δει από τους παίκτες στον αυριανό αγώνα με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη (20:00) και την Κυριακή στο Παγκρήτιο με την Ιταλία (22:00).

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Σουηδία.

«Καταρχάς, να εκφράσω συλλυπητήρια στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλλα για τη σύζυγό του. Έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και την τίμησαν, όλα αυτά τα χρόνια».

Για τις αλλαγές της Ιταλίας: «Εμείς δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τοέχουν άλλες ομοσπονδίες. Δεν ισχύει για μας. Αυτό πάντα υπήρχε στην Εθνική. Είμαστε στην εποχή ενός υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού. Η Εθνική είναι κάτι διαφορετικό. Είναι λίγες οι συναντήσεις και στον χρόνο που είμαι εγώ, όσο και να είναι περίεργη περίοδος κι ας είναι φιλικά, υπάρχει διάθεση από τους παίκτες να είναι εδώ.

Η συμπεριφορά τους στο ξενοδοχείο και στο γήπεδο είναι τέτοια που δεν έχω παράπονο. Δεν το είχαμε πριν και δεν νομίζω να το έχουμε και μελλοντικά».

Για το Nations League και τους στόχους στο εξής:

Είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσουμε καλύτερες ομάδες. Πιο ρεαλιστικός στόχος στο Nations League είναι να παραμείνουμε στο πρώτο επίπεδο, γιατί από δύσκολα ματς βελτιώνεται η ομάδα. Τα προκριματικά είναι έπειτα από έναν χρόνο. Στοχεύουμε σε μία μεγάλη διοργάνωση».

Για το αν θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό: «Είναι μία περίοδος που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ορισμένα διαφορετικά πράγματα, σε σχέση με ό,τι έχουμε κάνει έως τώρα. Θα κάνουμε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε στάνταρ προφίλ, οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί σ' αυτό κι ανεξάρτητα το ότι ο χρόνος δεν προσφέρεται για πλήρη κατανόηση, θα κοιτάξουμε να έχουμε εναλλακτικές επιλογές στον τρόπο παιχνιδιού. Θα τα δούμε πως θα λειτουργήσουν αυτά στον αγωνιστικό χώρο και σε ποιον βαθμό θα τα χρησιμοποιήσουμε στα επίσημα ματς του Σεπτεμβρίου».

Για τα επίσημα ματς του Σεπτεμβρίου κι αν το ρόστερ θα είναι αυτό: «Υπάρχουν κάποια παιδιά που λόγω τραυματισμού δεν ήταν στη διάθεσή μας. Ο Γιαννούλης δεν ήταν σε θέση να παίξει και αποδεσμεύτηκε. Υπάρχουν νέα παιδιά ως προς εμένα που βρίσκονται στην Εθνική.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία και λόγω κάποιων απουσιών μας δίνει την ευκαιρία να δούμε κάποιους παίκτες. Για να είναι εδώ έκαναν καλή δουλειά στην ομάδα τους, όμως πρέπει να δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν στον τρόπο παιχνιδιού μας».

Για την αμυντική λειτουργία: «Στα προκριματικά δεχθήκαμε εννέα γκολ από Δανία, Σκωτία. Σκέφτομαι την αντίδραση της ομάδας. Είναι θέμα συζήτησης πώς δεχόμασταν τα γκολ, δεν είχαμε ιδιαίτερο ανασταλτικό πρόβλημα, όμως κάναμε πολλά αβίαστα λάθη που δεν είχαμε μέχρι και τότε στην παρουσία μας.

Με προβληματίζει περισσότερο ότι τον Μάρτιο δεν δημιουργήσαμε όσο μπορούσαμε να δημιουργούμε στα προηγούμενα. Ποτέ δεν βάζω σαν προπονητής τον στόχο ότι η άμυνα είναι το πρώτο πράγμα που με απασχολεί, προσπαθούμε να δουλεύουμε πάνω σε όλους τους τομείς, έχουμε παίκτες καλούς, ποιότητα. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά είμαστε εδώ να τα λύσουμε. Δεν είμαι τόσο χαρούμενος που δεν κινδυνέψαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια».

Για το κλίμα στην ομάδα: «Οι παίκτες είναι ΟΚ. Είναι το τέλος μιας σεζόν και πάντα στο τέλος της σεζόν δεν είναι πάντα εύκολο, όμως όπως είχα πει και στο παρελθόν τους αρέσει να παίζουν στην Εθνική. Θα θέλαμε να έχουμε παιχνίδια που θα έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Στις προπονήσεις δεν θα μπορούσα να ζητήσω παραπάνω από αυτούς. Επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αλλάξουμε το προφίλ μας, ίσως δημιουργεί απορίες και θέματα στον τρόπο παιχνιδιού, όμως σε αυτά τα δύο ματς μπορούμε να δούμε σε τι βαθμό μπορούμε να βασιστούμε στα επίσημα παιχνίδια. Έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης ως προς το στυλ της ομάδας».



