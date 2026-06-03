Μασούρας: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των παλιών συναθλητών μας και δύναμη στον Δέλλα»

Ο εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελλάδας, Γιώργος Μασούρας, εκπροσώπησε τους διεθνείς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του φιλικού αγώνα με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη.

Η Εθνική Ελλάδας από τη στιγμή που δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ της Αμερικής θα δώσει τον Ιούνιο δύο φιλικούς αγώνες, αρχικά με τη Σουηδία και εν συνεχεία με την Ιταλία στο Ηράκλειο. Ενόψει του αγώνα της Στοκχόλμης ο Γιώργος Μασούρας μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στο μέλλον και τις φιλοδοξίες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών ο εκ των αρχηγών του αντιπροσωπευτικου μας συγκτροτήματος έστειλε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των Παρασκευά Άντζα και Μάριου Οικονόμου και θέλησε να ευχηθεί δύναμη στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώ Μαστροκώστα, κάοντας ειδική αναφορά στη στάση ζωής του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μασούρα

«Kαλησπέρα και από μένα. Πριν αρχίσουμε θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, παλιοί συναθλητές μας δεν είναι πλέον στη ζωή. Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, τη δύναμή μας στον Τραϊανό Δέλλα.

Μας έκανε κάποτε περήφανους με την Εθνική, αλλά πολύ περισσότερο με τη στάση ζωής του. Το αγωνιστικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι μια διαδικασία καινούργια που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε, όσο και να μας πονάει.

Η Εθνική έχει μια συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά».

Για το πόσο εύκολο είναι για τους διεθνείς μας να παίζουν φιλικά μετά από τόσο απαιτητική σεζόν: «Δεν το σκέφτεται κανείς από τα παιδιά αυτό. Το βλέπω από τις αντιδράσεις τους στην προπόνηση, έχουν τρομερή διάθεση. Υπάρχει κούραση, αλλά όσα χρόνια είμαι στην Εθνική αυτό το γκρουπ έρχεται με χαρά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας».