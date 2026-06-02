Η Εθνική Ελλάδας θα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή, Μάριου Οικονόμου, στο ερχόμενο φιλικό ματς με την Ιταλία.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για τον τραγικό χαμό του Μάριου Οικονόμου, λίγο πριν κλείσει τα 34 χρόνια του, έπειτα από μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Φυσικά η Εθνική μας δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει τη μνήμη του άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή.

Σε αυτό το πλαίσιο στο κυριακάτικο ματς με την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον αδικοχαμένο πρώην στόπερ της Γαλανόλευκης.

Με πένθος αγωνίστηκε και η Κ15 σε ένα αναπτυξιακό τουρνουά στην Παραγουάη, ενώ το ίδιο θα συμβεί με την Νέων στο πρώτο ματς στο τουρνουά της Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσει και η Εθνική ομάδα Γυναικών.

Ο Οικονόμου έγινε διεθνής το 2016 και αγωνίστηκε έξι φορές με το εθνόσημο στο στήθος.