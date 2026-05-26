Ελλάδα: Από Πέμπτη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό με Ιταλία
Η ΕΠΟ ενημέρωσε για τη διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής με τη Ιταλία στο Παγκρήτιο. Να θυμίσουμε πως η Γαλανόλευκη τον Ιούνιο θα δώσει δύο σημαντικά φιλικά. Το ένα με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου εκτός έδρας και το άλλο με την Ιταλία στην Ελλάδα.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα φιλοξενήσει την Ιταλία στις 7/6 στις 22:00 στο στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την ΕΠΟ να ανακοίνωνει πως έχει ξεκινήσει η διαδικτυακή πώληση των εισιτηρίων του ματς στην Κρήτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το 20ό κεφάλαιο στην ιστορία των αγώνων Ελλάδα-Ιταλία θα γραφτεί την Κυριακή 7 Ιουνίου (Παγκρήτιο Στάδιο, 22.00) και η διάθεση των εισιτηρίων για τη διεθνή φιλική αναμέτρηση απέναντι στην πρώτη αντίπαλο της Εθνικής Ομάδας από ιδρύσεως της ΕΠΟ αρχίζει την Πέμπτη 28 Μαΐου.
Η ακριβής έναρξη πώλησης των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/05/2026 στις 13:00 από το PAME ETHNIKI και την TICKETMASTER, ενώ η διάθεση θα ολοκληρωθεί μέχρις εξαντλήσεώς τους.
Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα είναι οι εξής:
10 €: 14, 15, 16, 17, 18
15 €: 3, 9, 13, 19
20 €: 2, 10, 12, 20
25 €: 11
30 €: 1, VIP
Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:00
Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.
Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email. Για την είσοδο του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.
Διευκρινίσεις
1. Η θύρα 5 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.
3. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.
4. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.
5. Τα εισιτήρια στις θύρες 6, 7, 8 θα τεθούν προς διάθεση σε δεύτερο χρόνο».
