Ακόμα δύο παίκτες κάλεσε στην Εθνική Ελλάδος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των φιλικών της Εθνικής Ελλάδος με την Σουηδία και την Ιταλία. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη και τον Θανάση Ανδρούτσο.

Ο 24χρονος εξτρέμ βρίσκεται για πρώτη φορά σε αποστολή με την Εθνική Ομάδα, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εντυπωσιακή σεζόν του με τη Χαρτς στην Σκωτία, με την οποία έφτασε μία... ανάσα από το ιστορικό πρωτάθλημα.

Από την άλλη ο δεύτερος, όντας Κυπελλούχος Ελλάδος με τον ΟΦΗ, βρήκε τον παλιό του εαυτό και κλήθηκε για πρώτη φορά μετά από το 2021 και τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ για το 2022.

Άξιο αναφοράς ότι αμφότεροι θα πάρουν τις θέσεις των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια καθώς κλήθηκαν ανέτοιμοι.