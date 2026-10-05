Ο Σερ Εντούρ πέτυχε ένα μοναδικό τέρμα από τα 73 μέτρα στην αναμέτρηση της Κ21 της Ιταλίας με την αντίστοιχη της Πολωνίας για τα προκριματικά του Euro U21 2027.

Η ομάδα κ21 της Ιταλίας υποδέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (05/10) στην Πεσκάρα την Πολωνία για τον τελευταίο αγώνα των προκριματικών του Euro U21 2027 και επικράτησε με το επιβλητικό 6-2, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρόκριση της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι νεαροί «Ατζούρι» βρέθηκαν σε επιθετικό... οίστρο, ωστόσο ένα ήταν το τέρμα που ξεχώρισε. Συγκεκριμένα, ο Σερ Εντούρ, στο 54΄ βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στον αγώνα, με ένα γκολ... ποίημα.

Ο μέσος της Φιορεντίνα κοίταξε ψηλά και είδε τον τερματοφύλακα της Πολωνίας, Λιούμπικ, να βρίσκεται αρκετά έξω από την περιοχή του, κοντά στη μεσαία γραμμή και ήταν έτοιμος να εξαπολύσει μια γρήγορη αντεπίθεση.

Ωστόσο ο νεαρός παίκτης, εμπιστεύτηκε το ένστικτό του και χτύπησε την μπάλα με όλη του τη δύναμη, ενώ βρισκόταν περίπου 80 μέτρα μακριά από την αντίπαλη εστία. Έτσι, με ενα δυνατό χτύπημα με το δεξί πόδι έστειλε την μπάλα πάνω από τον Λιούμπικ, η οποία στη συνέχεια αναπήδησε μία φορά μέσα στην περιοχή, προτού καταλήξει στα δίχτυα.

Kuriozalna strata Kowalczyka, Łubik na grzybach, gol z połowy i Forza Italia na Euro U-21 🇮🇹 👍 https://t.co/xTjFanOrX4 — Kevol (@KevolKKS1922) October 5, 2026

Ήταν ένα γκολ που σίγουρα θα διεκδικήσει το βραβείο για το καλύτερο της σεζόν και παράλληλα άνοιξε το δρόμο για μια μεγάλη νίκη για τους Ατζούρι.