Οι δηλώσεις του Τάσου Μπακασέτα στην κάμερα του Alpha μετά τη φιλική ήττα της Εθνικής από την Παραγουάη.

Η Ελλάδα ηττήθηκε στο πρώτο από τα δύο φιλικά του Μαρτίου, καθώς η «Μουντιαλική» Παραγουάη νίκησε στο Φάληρο με 1-0. O αρχηγός της Εθνικής, Τάσος Μπακασέτας, μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά το ματς για την εμφάνιση της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, το ερχόμενο Nations League και τον επί σειρά ετών συμπαίκτη του, Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος σταμάτησε από τη Γαλανόλευκη.

Οι δηλώσεις του Τάσου Μπακασέτα

«Παίξαμε απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα. Οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής έχουν ένα ιδιαίτερο στυλ. Αν βάζαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να βρούμε περισσότερους χώρους.

Δεν δεχτήκαμε, αλλά ούτε δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Αυτά τα παιχνίδια είναι ένα μάθημα για να είμαστε έτοιμοι για το Nations League, με ομάδες που θα μας δυσκολέψουν και θα τους δυσκολέψουμε.»

Για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ: «Δεν κρυφτήκαμε από τον αποκλεισμό. Δεν προσέξαμε τις λεπτομέρειες και τιμωρηθήκαμε. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά που έγιναν πριν από τέσσερις μήνες. Πρέπει να δούμε το μέλλον».

Για τον Πέτρο Μάνταλο: «Έχουμε υπάρξει χρόνια συμπαίκτες. Ήταν σημαντικό κομμάτι της Εθνικής. Ήταν πάντα δίπλα, με βοηθούσε πάρα πολύ. Είναι λίγο περίεργο για μένα, να βλέπω έναν παίκτη που ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί να σταματάει. Έτσι είναι η ζωή. Του εύχομαι τα καλύτερα και τον ευχαριστώ!».