Η ΕΠΟ μέσω των Social Media της Εθνικής Ελλάδας ευχαρίστησε τον Πέτρο Μάνταλο για την επί 11 διαδοχικά χρόνια προσφορά του στο εθνόσημο.

Ο Πέτρος Μάνταλος μετά από 11 διαδοχικά έτη ως σταθερό μέλος της Εθνικής Ελλάδας και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ως εκ των αρχηγών αποφάσισε να αποσυρθεί από τη Γαλανόλευκη και ανακοίνωσε την απόφαση του στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η ΕΠΟ μέσω των Social Media της Εθνικής Ελλάδας ευχαρίστησε τον αρχηγό της ΑΕΚ για την πολυετή προσφορά του στη Γαλανόλευκη και μάλιστα σε δύσκολα χρόνια, στα οποία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να πάει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση.

Ο 34χρονος πλέον χαφ έκανε το ντεμπούτο του το 2014, όντας επιλογή του Κλαούντιο Ρανιέρι, τη χρονιά που o Δικέφαλος αγωνιζόταν στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έκτοτε μέτρησε 71 εμφανίσεις, παρά τη μεγάλη απουσία του λόγω των δυο μεγάλων τραυματισμών του (ρήξεις χιαστού στα δύο γόντατα), σκόραρε επτά γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

H ανάρτηση για τον Πέτρο Μάνταλο

«Το τέλος μιας διαδρομής.

Η αρχή μιας παρακαταθήκης.

Σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο».