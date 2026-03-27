Σε ένα τεστ για πρόσωπα και σχήματα η Εθνική Ελλάδος κινήθηκε στα... ρηχά, έβγαλε φρεσκάδα μόνο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και ηττήθηκε 1-0 από την Παραγουάη! Επόμενο φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη την Τρίτη.

Η Εθνική στο πρώτο της φιλικό στη διακοπή του Μαρτίου αντιμετώπισε στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Παραγουάη, μία ομάδα που θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Η Ελλάδα και σ' αυτό το ματς εμφάνισε αρετές, αλλά και αδυναμίες και ηττήθηκε 1-0. Το ταλέντο της στην επίθεση δεν ήταν αρκετό για να σκοράρει, αφού ο φορμαρισμένος Δουβίκας αστόχησε σε δύο περιπτώσεις, ενώ οι ενέργειες του Καρέτσα ξεσήκωσαν τον κόσμο, όμως, δεν έφταναν για το γκολ. Στον αντίποδα, όπως είχε συμβεί και με τη Δανία, η Εθνική δέχθηκε γκολ από φάουλ, που προήλθε από επέλαση ανενόχλητου παίκτη από τον άξονα...

Ασφαλώς υπάρχει ταλέντο, ωστόσο, όταν ξεκινήσουν τα επίσημα θα πρέπει η Εθνική να έχει περισσότερη ουσία στην τελική πάσα κι εκτέλεση και φυσικά συγκέντρωση στην άμυνα, για να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις και να μην τις παρακολουθεί από την τηλεόραση. Επόμενη φιλική αναμέτρηση για την Ελλάδα, την ερχόμενη Τρίτη με την Ουγγαρία εκτός έδρας.

Η διάταξη της Εθνικής

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε τον φορμαρισμένο Δουβίκα στην κορυφή. Ο επιθετικός της Κόμο, ο οποίος έχει 14 γκολ σε 35 ματς την τρέχουσα σεζόν στην Ιταλία, είχε δεξιά τον Καρέτσα, αριστερά ήταν ο Τζόλης και σε ρόλο επιτελικού ο Μπακασέτας.

Στο τέρμα ξεκίνησε ο Βλαχοδήμος, δεξί μπακ ήταν ο Ρότα, αριστερό ο Γιαννούλης και στόπερ οι Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Κουρμπέλης, Μουζακίτης.

Ο τεχνικός της Παραγουάης Γκουστάβο Αλφάρο είχε τον Ολιβέιρα στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μπενίτες, αριστερό ο Αλόνσο και οι Γκόμες, Αλντερέτε κεντρικοί αμυντικοί. Τριάδα στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Ρομέρο, Ντιέγκο Γκόμες, Μπομπαντίγια και στην επίθεση οι Ενσίσο, Αλμιρόν, Σανάμπρια, σε σχηματισμό 4-3-3.

Ευκαιρίες με Καρέτσα, Δουβίκα

Η Εθνική με τον Καρέτσα σε κέφια και τον Δουβίκα να κινείται συνεχώς εντός κι εκτός περιοχής, προσπάθησε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Παραγουάης. Στο 5' άγγιξε το γκολ, αλλά το σκαφτό πλασέ του Δουβίκα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στο 12' σουτ του Μουζακίτη κόντραρε και μπλόκαρε ο Ολιβέιρα, ενώ στο 19' φάουλ του Μπακασέτα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 22' ο Ντιέγκο Γκόμες εκτέλεσε και μπλόκαρε ο Βλαχοδήμος. Στο 33' ο Καρέτσας ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, αλλά από δεξιά το γύρισμά του απομάκρυνε σε κόρνερ ο Ολιβέιρα. Στο 38' το σουτ του Τζόλη ήταν αδύναμο και κατέληξε άουτ και στο 39' απείλησαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Αλμιρόν γύρισε από αριστερά και η προβολή του Ενσίσο ήταν άστοχη.

Στο 42' ο Δουβίκας από την πάσα του Γιαννούλη, πλάσαρε υπό πίεση με το δεξί και μπλόκαρε ο Ολιβέιρα και το ημίχρονο έκλεισε με ένα αριστερό σουτ του Ενσίσο εκτός περιοχής που έφυγε κοντά από τη συμβολή των δοκαριών.

Γκολ η Παραγουάη

Η Παραγουάη στο 52' βρήκε πρώτη γκολ. Ο Ενσίσο έκανε θαυμάσια ενέργεια και κέρδισε το φάουλ στο ημικύκλιο από τον Χατζηδιάκο, ελάχιστα εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Ο Ντιέγκο Γκόμες εκτέλεσε το φάουλ και με φοβερό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του, ανήμπορου ν' αντιδράσει, Βλαχοδήμου.

Η Εθνική προσπάθησε ν' απαντήσει και στο 53' σε γέμισμα του Καρέτσα η προβολή του Τζόλη ήταν άστοχη. Στο 55' το σουτ του Μπακασέτα μπλόκαρε ο Ολιβέιρα και στο 59' η Παραγουάη πλησίασε στο 2-0. Ο Ενσίσο ταλαιπώρησε τον Ρότα και πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέχεια έκανε αλλαγές για να τονώσει την Εθνική, τοποθετώντας δεξιά Μασούρα κι αριστερά τον Τετέι, ενώ πίσω από τον Δουβίκα έπαιξε ο Κωνσταντέλιας και στα χαφ ο Τριάντης.

Η Εθνική ζωήρεψε, αλλά δεν μπορούσε να φέρει σωστά τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Παραγουάης. Αρκέστηκε σε ατομικές ενέργειες του «Ντέλια» και σ' επελάσεις του Τετέι.

Στο 81' ο Κωνσταντέλιας «ζάλισε» τους αντιπάλους του, αλλά η προσπάθεια του Τετέι στη συνέχεια κόντραρε και μπλόκαρε ο Ολιβέιρα. Η είσοδος και του Παυλίδη δεν έφερε κάποια μεγάλη φάση κι έτσι η Ελλάδα γνώρισε την ήττα.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα (76' Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76' Τσιμίκας), Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος (83' Ρέτσος), Κουρμπέλης (62' Τριάντης), Μουζακίτης (76' Ζαφείρης), Καρέτσας (62' Μασούρας), Τζόλης (62' Τετέι), Μπακασέτας (62' Κωνσταντέλιας), Δουβίκας (86' Παυλίδης).

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Ολιβέιρα, Μπενίτες (93' Βελάσκες), Γκόμες, Αλντερέτε (60' Γκαλάρτζα), Αλόνσο (79' Μαϊντάνα), Ρομέρο (79' Ογέντα), Ντ. Γκόμες (60' Μαουρίσιο), Μπομπαντίγια (60' Κανάλε), Ενσίσο (69' Σόσα), Αλμιρόν (69' Καμπαγέρο) Σανάμπρια (79' Άρτσε).

