Ελλάδα - Παραγουάη: Ο Ταμπόρδα είναι στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ο Βισέντε Ταμπόρδα βρέθηκε ξανά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος στο ίδιο γήπεδο είχε σκοράρει στη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, πήρε τη θέση του στην εξέδρα μπροστά από τα δημοσιογραφικά για να δει το φιλικό της Εθνικής με την Παραγουάη.
Ο Ταμπόρδα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό, αλλά και να πάρει μία γεύση από την ομάδα της λατινικής Αμερικής, την Παραγουάη.
Στο γήπεδο βρίσκονται και λιγοστοί φίλοι της Παραγουάης, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικοί και κάθονται στο γήπεδο με τους Έλληνες φιλάθλους.
Βίντεο με τον Ταμπόρδα να βγάζει φωτογραφίες με Έλληνες φιλάθλους
☘️💥🇬🇷 Ο άσος του Παναθηναϊκού Βισέντε Ταμπόρδα βρίσκεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να δει το ματς της Ελλάδας με την Παραγουάη.#PAOFC pic.twitter.com/i91jakovnr— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 27, 2026
