Ολυμπιακός: Το μαρκάρισμα του Ελ Καμπί που έκανε έξαλλο τον Κόντε (vid)
Ο Ολυμπιακός πήρε... άρωμα Champions League το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), αφού αντιμετώπισε σε φιλική αναμέτρηση την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι.
Μπορεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ηττήθηκε με 2-1, ωστόσο σίγουρα βγήκαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της παρουσίας των νταμπλούχων Ελλάδος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Αν και φιλικό, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού αντιμετώπισαν αρκετά σοβαρά το ματς, όπως φάνηκε άλλωστε και από ορισμένα μαρκαρίσματα, όπως εκείνο του Ελ Καμπί, που έκανε έξαλλο τον Αντόνιο Κόντε και λίγο έλειψε να δημιουργήσει σύρραξη, με το βίντεο να γίνεται viral.
Antonio Conte was angry with Olympiacos' tackles during pre-season. 🤬🇮🇹 pic.twitter.com/fIZB0nkZHx— EuroFoot (@eurofootcom) August 15, 2025
