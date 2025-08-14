Σε ένα δυνατό φιλικό επιπέδου Champions League, ο ανταγωνιστικός Ολυμπιακός μέτρησε τις δυνάμεις του απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, από την οποία έχασε με 2-1 (Πολιτάνο, Λούκα-Τσικίνιο). Πρώτη ήττα των Πειραιωτών στην προετοιμασία, νέο φιλικό το Σάββατο με την Ίντερ.

Πως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το φιλικό με τη Νάπολι

Ο Ολυμπιακός είχε την εξής αρχική διάταξη για τον φιλικό αγώνα με τη Νάπολι: Μπότης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Πνευμονίδη και Ροντινέι και στράικερ ο Ελ Καμπί.

Η 11άδα της Νάπολι ήταν: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ζέσους, ΜακΤομινέι, Λουκάκου, Ντε Μπρόινε, Ραχμάνι, Ολιβέιρα, Πολιτάνο, Ντι Λορέντζο, Λομπότκα και Ανγκουίσα.

Η Νάπολι το γκολ, ο Ολυμπιακός τη φάση του Ελ Καμπί σε ένα πρώτο μέρος με νεύρα και τραυματισμό του Λουκάκου

Στο πρώτο 45λεπτο ο Ολυμπιακός στάθηκε αρκετά καλά απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ιταλίας και επιχείρησε το κλασικό του παιχνίδι με το πρέσινγκ ψηλά. Στο 8ο λεπτό ο Πολιτάνο είχε μία πολύ καλή φάση με σουτ ελάχιστα έξω.

Στο 16' ο Πολιτάνο αφού απέφυγε τον Ορτέγα έκανε ένα εξαιρετικό σουτ με φάλτσο για το 1-0. Στο 19' ο Ολυμπιακός απείλησε με σουτ του Τσικίνιο που πήγε κόρνερ. Στο 41' ο Ελ Καμπί είχε μεγάλη χαμένη φάση με τον Σάβιτς να βγάζει το σουτ του δύσκολα σε κόρνερ και ενώ στο πρώτο 45λεπτο υπήρξαν νεύρα και εντάσεις μετά από ορισμένα μαρκαρίσματα των παικτών των 2 ομάδων. Ο δε Λουκάκου τραυματίστηκε (και έγινε αλλαγή στο 33') καθώς χτύπησε σε φάση όπου είχε ένα σουτ το οποίο έπιασε ο Μπότης και ενώ ο Ρέτσος δεν του έκανε κάτι. Ο Λουκάκου πρακτικά χτύπησε μόνος του και ενώ πάτησε πάνω στο πόδι του Ρέτσου. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε στο 1-0 για τη Νάπολι.

Το 2-0 ο Λούκα και το 2-1 ο Τσικίνιο

Στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός έδειξε πιο επηρεασμένος από το πρέσινγκ της Νάπολι και δεν είχε τις ίδιες φάσεις με το πρώτο 45λεπτο. Στο 53ο λεπτό ήρθε το 2-0. Ο Λούκα από κοντά ήταν ο σκόρερ με προβολή μετά από μπαλιά του Ντε Μπρόινε και γύρισμα του ΜακΤόμινεϊ που βρήκε κόντρα και πήγε στον παίκτη της Νάπολι. Ο Πασχαλάκης είχε 2 πολύ καλές επεμβάσεις και ο Ολυμπιακός βρήκε το τέρμα για το 2-1 μετά από έξοδο του Σάβιτς στον Ελ Καμπί και την εξυπνάδα του Τσικίνιο που έμεινε ψηλά και με λόμπα βρήκε δίχτυα σε κενή εστία για το τελικό 2-1.

Ολυμπιακός: Μπότης (46' Πασχαλάκης) - Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια (46' Σρεφέτσα) - Σιπιόνι (65' Λιατσικούρας), Έσε και Τσικίνιο - Πνευμονίδης, Ροντινέι και Ελ Καμπί.

