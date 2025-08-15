Η Πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, εκτός από μία πολύ ποιοτική ομάδα έδειξε και στον Ολυμπιακό το τι μπορεί να τον περιμένει σε επίπεδο Champions League. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Νάπολι VS Ολυμπιακού σε ένα φιλικό τεστ που ξεκάθαρα ξεχωρίζει σε επίπεδο δείκτη δυσκολίας έως τώρα στην προετοιμασία των Πειραιωτών. Πολύ ποιοτική ομάδα η Πρωταθλήτρια Ιταλίας και ειδικά από τη μέση και μπροστά.

Ο Ολυμπιακός απέναντί της έκανε ένα αρκετά καλό πρώτο μέρος παρότι βρέθηκε να χάνει με το εξαιρετικό σουτ του Πολιτάνο. Η Νάπολι δεν έδειξε μόνο την ποιότητά της αλλά και την σκληράδα της. Έπαιξε δυνατά και είχε και στιγμές με φοβερά σκληρά μαρκαρίσματα όπως αυτό του Ντε Μπρόινε πάνω στον Πνευμονίδη, για το οποίο ο Βέλγος ζήτησε πάντως συγγνώμη.

Γενικά η Νάπολι έδειξε προς τον Ολυμπιακό - ο οποίος προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι του με πρέσινγκ ψηλά και κλεψίματα - το τι αγωνιστικές δυσκολίες θα τον περιμένουν του χρόνου στο Champions League και πως θα έχει έναν διαφορετικό δρόμο συγκριτικά με την περασμένη σεζόν. Φυσικά αυτό είναι σημαντικό και καλό γιατί ένας σύλλογος έτσι βλέπει το τι τον περιμένει και το πως να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Συνολικά οι Ερυθρόλευκοι πάλεψαν αρκετά και προσπάθησαν να είναι ανταγωνιστικοί και ενώ ήταν πιο απειλητικοί (όχι με πολλές φάσεις αλλά είχαν φάσεις) στο πρώτο 45λεπτο.

Η πειστική εμφάνιση του Σιπιόνι και η εξυπνάδα / ποιότητα του Τσικίνιο

Εάν δει κανείς τον αγώνα στο σύνολό του η Νάπολι χτύπησε αρκετά από τα άκρα του Ολυμπιακού. Στο 2ο 45λεπτο εντόπισε και τις μη απαιτούμενες ή γρήγορες επιστροφές του Ροντινέι (ο οποίος στην επανάληψη γύρισε από εξτρέμ σε μπακ αλλά επιχείρησε να συνεχίζει τις κλασικές του κούρσες) και έβγαλε από εκεί το 2ο τέρμα της. Το πρώτο γκολ βγήκε από τα αριστερά και με τον Πολιτάνο να αποφεύγει τον Ορτέγα. Στο κέντρο κυρίως με την εικόνα του Σιπιόνι που ήταν θετικότατος, μαχητικότατος, ανεβασμένος και πιο καλός από τον Έσε, οι Ιταλοί βρήκαν πολύ παραπάνω αντίσταση. Ο Αργεντίνος είναι γενικά τσαμπουκάς στο αγωνιστικό σκέλος, δεν παρατά τις φάσεις που χάνει και δείχνει αποφασισμένος και να προσφέρει και να πετύχει. Το εάν ο Ολυμπιακός έχει βρει τον επόμενο Έσε ή όχι θα το δείξει ο χρόνος.

Ο Σιπιόνι γενικότερα μας δείχνει πως όταν προσαρμοστεί στο 100% θα είναι ένας παίκτης ικανός να μπει στα παπούτσια του Έσε και γενικά να δώσει αισθητές βοήθειες. Τομ τεχνικό επιτελείο τον εμπιστεύεται ήδη πολύ και διαφαίνεται πως θέλει είτε να του δώσει φανέλα βασικού είτε να τον έχει στα βασικά του πλάνα γενικότερα. Η είσοδος του Λιατσικούρα στο παιχνίδι αυτό έδωσε παραπάνω ύψος στον Ολυμπιακό που το χρειάζεται γενικότερα και ειδικά στον άξονα.

Και στο τελος το 2-0 έγινε 2-1 χάρις στην επιμονή / πίεση του Ελ Καμπί πάνω στον Σάβιτς και την εξυπνάδα και την ποιότητα του Τσικίνιο που έμεινε ψηλά, βρήκε τη μπάλα και με εξαιρετική λόμπα σκόραρε για ένα ακόμα πολύ καλό τέρμα του σε επίπεδο προετοιμασίας. Πάντως ο Πολιτάνο μιλώντας μετά τον αγώνα έκανε λόγο για μία πολύ καλή ομάδα αναφερόμενος στον Ολυμπιακό.

Να μην ξεχνάμε πάνω σε όλα αυτά πως ο Ολυμπιακός τουλάχιστον έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει και άλλες αλλαγές επί του ρόστερ του. Με το... παράθυρο να παραμένει ορθάνοιχτο για 4 προσθήκες αλλά και πρόσωπα που μπορεί να αποχωρήσουν.