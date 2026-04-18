Η Ισπανική Αστυνομία βοήθησε στο να αποφευχθούν τα χειρότερα σε συμπλοκή οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σοσιεδάδ, μια μέρα πριν τον τελικό του Copa del Rey.

Άλλο ένα περιστατικό βίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Το βράδυ της Παρασκευής (17/4), οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Ρεάλ Σοσιεδάδ είχαν «ραντεβού θανάτου» στη Σεβίλλη, μια ημέρα πριν τον τελικό του Copa Del Rey, ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, η Mundo Deportivo αναφέρει πως οι δύο ομάδες είχαν κανονίσει να συναντηθούν στην Αλαμέδα ντε Ερκούλες, στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είναι γνωστό εάν οι οπαδοί των δύο συλλόγων δεν είχαν εισιτήρια για τον αποψινό τελικό (18/4) ή απλά κανόνισαν να συναντηθούν για τη συμπλοκή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να εξουδετερώσουν τους «χούλιγκανς» στην κεντρική πλατεία Σαν Αντόνιο, προτού η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Στην Αλαμέδα ντε Ερκούλες έχουν σημειωθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν σκηνές βίας μεταξύ οπαδών.

Μαυροφορεμένοι οπαδοί των Βάσκων με καλυμμένα τα πρόσωπα τους είχαν στην κατοχή τους ρόπαλα, μεταλλικά αντικείμενα και μαχαίρια. Ένα τοπικό μαγαζί εστίασης αναγκάστηκε να μην αφήσει τους πελάτες του να φύγουν, μέχρι η αστυνομία να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων βρίσκονται από το 1998 υπό στενή παρακολούθηση, καθώς εκείνη τη χρονιά ένας οργανωμένος οπαδός της Σοσιεδάδ δολοφονήθηκε από αντίστοιχο της Ατλέτικο.

Το όνομά του ήταν Αϊτόρ Ζαμπαλέτα και τον δολοφόνησαν έξω από το γήπεδο, πριν από την αναμέτρηση των δύο αντιπάλων.