Δημοσίευμα από την Τουρκία κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη La Liga.

Σειρήνες από Μαδρίτη για τον Αζεντίν Ουναΐ! Ο Μαροκινός μέσος έχει εξελιχθεί φέτος σε πυλώνα για τη Τζιρόνα και εμφανίσεις του στη La Liga φέρεται να έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει Τούρκος δημοσιογράφος, ο οποίος συμπληρώνει πως οι Ροχιμπλάκος παρακολουθούν τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετό διάστημα.

Ο Ουναΐ ωστόσο δεσμεύεται στη Τζιρόνα με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ στη συμφωνία τους φαίνεται να έχει τοποθετηθεί ρήτρα εξαγοράς ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ώρα πάντως, η Ατλέτικο δεν παίζει μόνη της για την περίπτωσή του. Ο Τούρκος άλλωστε προσθέτει πως Βιγιαρεάλ, Μπράιτον και Άστον Βίλα τον έχουν βάλει με τη σειρά τους στο στόχαστρο ενόψει καλοκαιριού.