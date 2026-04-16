Ουναΐ: Στην Τουρκία τον συνδέουν με την Ατλέτικο Μαδρίτης
Σειρήνες από Μαδρίτη για τον Αζεντίν Ουναΐ! Ο Μαροκινός μέσος έχει εξελιχθεί φέτος σε πυλώνα για τη Τζιρόνα και εμφανίσεις του στη La Liga φέρεται να έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει Τούρκος δημοσιογράφος, ο οποίος συμπληρώνει πως οι Ροχιμπλάκος παρακολουθούν τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετό διάστημα.
Ο Ουναΐ ωστόσο δεσμεύεται στη Τζιρόνα με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ στη συμφωνία τους φαίνεται να έχει τοποθετηθεί ρήτρα εξαγοράς ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Την ίδια ώρα πάντως, η Ατλέτικο δεν παίζει μόνη της για την περίπτωσή του. Ο Τούρκος άλλωστε προσθέτει πως Βιγιαρεάλ, Μπράιτον και Άστον Βίλα τον έχουν βάλει με τη σειρά τους στο στόχαστρο ενόψει καλοκαιριού.
