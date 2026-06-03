Ζόρντι Άλμπα: «Η Ατλέτικο έκλεψε το πρωτάθλημα το 2014, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το βράδυ»

Ο Ζόρντι Άλμπα μίλησε σε εκπομπή και ανέφερε πως η Ατλέτικο έκλεψε το πρωτάθλημα του 2014, ενώ αποκάλυψε την βραδιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Ένας από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ της ιστορίας, που ξεχώρισε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και πανηγύρισε κάθε διαθέσιμο τίτλο, είναι ο Ζόρντι Άλμπα.

Ο Ισπανός παλαίμαχος πλέον άσος, έβαλε «τέλος» στην ποδοσφαιρική του καριέρα στο φινάλε του 2025, μετά από μια λαμπρή καριέρα που είχε φινάλε στα γήπεδα του MLS με τα χρώματα της Ίντερ Μαϊάμι και συμπαίκτες τους Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες και Σέρχιο Μπουσκέτς.

Ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή El Camino de Mario, όπου αρχικά ευχαρίστησε τον Ουνάι Έμερι που τον... έπεισε να αγωνίζεται ως φουλ-μπακ (σσ μέχρι τότε έπαιζε στα εξτρέμ). Έπειτα, ο πολύπειρος αμυντικός έριξε την... ατάκα του, αναφέροντας πως το πρωτάθλημα του 2014 που κρίθηκε μέσα στο «Καμπ Νόου» ήταν κλεμένο από πλευράς Ατλέτικο, καθώς ο Ματέου Λαόθ ακύρωσε κανονικό γκολ της Μπάρτσα.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο χειρότερο βράδυ της καριέρας του, πίσω στο 2019, όταν οι Καταλανοί ηττήθηκαν με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», έχοντας κερδίσει με 3-0 το πρώτο ματς, και αποκλείστηκαν από τον τελικό του Champions League.

«Η χειρότερη νύχτα της καριέρας μου ήταν με τη Λίβερπουλ. Αυτή η εικόνα που δημοσίευσαν... Δεν έκλαιγα στο ημίχρονο, ένιωσα άρρωστος.

Έκανα το λάθος στο πρώτο γκολ της Λίβερπουλ. Είχαμε προβάδισμα 3-0 από τον πρώτο αγώνα... δεν μπορούσε να μας ξεφύγει.

Είμαι σίγουρος ότι αν είχαμε φτάσει στον τελικό, θα είχαμε κερδίσει το Champions League. Αφού μείναμε εκτός, μου πήρε πολύ χρόνο να βγω από το σπίτι. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον σύλλογο και για μένα».