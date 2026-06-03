Μπερνάρντο Σίλβα: Επιλέγει μεταξύ Μπάρτσα κι Ατλέτικο μετά το Μουντιάλ
Αλλαγή σχεδίων από τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος τελικά θα αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν και ο Πορτογάλος είχε δηλώσει πως θα πάρει σύντομα την απόφασή του, τελικά ο ατζέντης του, Ζορζ Μέντες, επιβεβαίωσε στον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πως τελικά θα χρειαστεί περισσότερο χρόνος.
Συγκεκριμένα ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι έχει δυο επιλογές στα χέρια του, από τη στιγμή που αποχωρεί ως ελεύθερος το καλοκαίρι από το «Έτιχαντ». Από τη μια πλευρά η Μπαρτσελόνα πιέζει και φέρεται να αποτελεί το φαβορί για την απόκτησή του, όμως δυναμικά στο παιχνίδι παραμένει και η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει καταθέσει με τη σειρά της πρόταση.
Το μέλλον του συνεπώς φέρεται να βρίσκεται στην Ισπανία, όμως η πόλη παραμένει ερωτηματικό. Η απάντηση πάντως θα δοθεί μετά το Μουντιάλ, καθώς θέλει να επικεντρωθεί πλήρως στην Πορτογαλία και ύστερα να αξιολογήσει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μπερνάρντο Σίλβα αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μάντσεστερ Σίτι, καταγράφοντας συνολικά 53 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και πέντε ασίστ.
🚨 EXCLUSIVE: Bernardo Silva change plans and will decide his future after the World Cup. 🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
Initial plan was before World Cup but Silva understands nothing is done yet and now plans to focus on Portugal.
❗️ “Bernardo will decide after World Cup”, agent Jorge Mendes tells me. pic.twitter.com/ZcxRvPxXdL
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