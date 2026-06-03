Για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο μεταφέρθηκε η απάντηση του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος θα κληθεί να επιλέξει μεταξύ μια εκ των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αλλαγή σχεδίων από τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος τελικά θα αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν και ο Πορτογάλος είχε δηλώσει πως θα πάρει σύντομα την απόφασή του, τελικά ο ατζέντης του, Ζορζ Μέντες, επιβεβαίωσε στον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πως τελικά θα χρειαστεί περισσότερο χρόνος.

Συγκεκριμένα ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι έχει δυο επιλογές στα χέρια του, από τη στιγμή που αποχωρεί ως ελεύθερος το καλοκαίρι από το «Έτιχαντ». Από τη μια πλευρά η Μπαρτσελόνα πιέζει και φέρεται να αποτελεί το φαβορί για την απόκτησή του, όμως δυναμικά στο παιχνίδι παραμένει και η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει καταθέσει με τη σειρά της πρόταση.

Το μέλλον του συνεπώς φέρεται να βρίσκεται στην Ισπανία, όμως η πόλη παραμένει ερωτηματικό. Η απάντηση πάντως θα δοθεί μετά το Μουντιάλ, καθώς θέλει να επικεντρωθεί πλήρως στην Πορτογαλία και ύστερα να αξιολογήσει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μπερνάρντο Σίλβα αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μάντσεστερ Σίτι, καταγράφοντας συνολικά 53 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και πέντε ασίστ.