Η θερμή υποδοχή του νεαρού παίκτη που έκανε το ντεμπόυτο του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ο 19χρόνος Ιμπάι Αγκίρε πραγματοποίησε χθες (04/04) το ντεμπούτο του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και όταν γύρισε πίσω στο σπίτι του έτυχε θερμής υποδοχής από τους φίλους του.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ αναμετρήθηκε στην έδρα της με τη Λεβάντε και κατάφερε να κάμψει εύκολα την αντίσταση των φιλοξενούμενων, επικρατώντας με 2-0, χάρη στα γκολ των Μαρτίν (30') και Μέντεθ (83').

Στο χθεσινό αγώνα (04/04) πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία και ο 19χρόνος Ιμπάι Αγκίρε. Ο νεαρός μέσος από την χώρα των Βάσκων, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως με τη β ομάδα στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου ποδοσφαίρου, πέρασε ως αλλαγή στο 85' και στα περιπού 10 λεπτά που αγωνιστήκε άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.

Το μεγάλο highlight όμως της βραδιάς προήλθε αρκετά μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, κατά την επιστροφή του στο σπίτι του, ο Ιμπαί έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους φίλους του, οι οποίοι τον περίμεναν κρατώντας πανό και καπνογόνα, δημιουργώντας μια σκηνή βαθιά συγκινητική και κορυφώθηκε όταν εκείνοι τον σήκωσαν στα χέρια τους, σε μια εικόνα που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.