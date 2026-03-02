Ο Χάνσι Φλικ δήλωσε πως πιστεύει ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να κάνει το ακατόρθωτο και να αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Κύπελλο Ισπανίας.

Η Μπαρτσελόνα, λίγα 24ωρα μετά την επιβλητική νίκη με 4-1 επί της Βιγιαρεάλ, υποδέχεται αύριο (03/03) στο ανανεωμένο «Καμπ Νου» την Ατλέτικο Μαδρίτης για το δεύτερο γύρο των ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας, με μοναδικό στόχο να ανατρέψει την ήττα με 4-0 του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αθλέτικ Μπιλμπάο/Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης ο προπονητής των «Μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας του ενόψει της ρεβάνς, αναγνώρισε το δύσκολο έργο που έχουν να φέρουν εις πέρας, όμως τόνισε πως πιστεύει ότι το σύνολο του είναι ικανό να πετύχει αυτό το ιστορικό κατόρθωμα και να είναι εκείνο που θα βρεθεί τελικά στον τελικό της Σεβίλλης.

«Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε με τέσσερα γκολ πίσω και θέλουμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Είναι ένας σημαντικός αγώνας, αλλά το σημαντικότερο είναι να το πιστέψουμε. Θεωρώ ότι γενικά πάντα πρέπει πρώτα να πιστεύεις. Όλοι οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν. Έχουμε το παράδειγμα της Ντόρτμουντ, είχαμε κερδίσει με 4-0 (στα περσινά προημιτελικά του Champions League). Θα είναι δύσκολο, ο αντίπαλος είναι φανταστικός... αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε».

«Είναι καλύτερο να σκοράρεις πρώτος. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι και πεινασμένοι. Το είδαμε αυτό εναντίον της Βιγιαρεάλ. Είχαμε δυναμισμό, ένταση... πρέπει να παίξουμε ως ομάδα και ως μονάδες. Δεν ξέρω πόσες επιλογές υπάρχουν. Αλλά για να φτάσουμε στον τελικό, η νίκη δεν είναι αρκετή. Αν και δεν τα παρατάμε. Όλα είναι πιθανά».

«Πάντα θέλουμε να παίζουμε στο στυλ της Μπάρτσα. Στους δύο τελευταίους αγώνες, παίξαμε καλά. Η Ατλέτικο όμως παίζει διαφορετικά. Πρέπει να παίζουμε ως μονάδες με την μπάλα στα πόδια και να πιέζουμε ως ομάδα όταν δεν την έχουμε. Και να κερδίζουμε τις μάχες ένας εναντίον ενός. Έχουν καλές μεταβάσεις και πρέπει να διατηρούμε την κατοχή της μπάλας», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός σχετικά με το που πρέπει να εστιάσουν οι παίκτες του στην αυριανή αναμέτρηση.