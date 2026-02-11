Ο Χάνσι Φλικ ρωτήθηκε για την «εύκολη» πορεία της Μπαρτσελόνα στο Κόπα Ντελ Ρέι και... πίκαρε τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το βράδυ της Πέμπτης (12/2, 22:00) η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται στο «Μετροπολιτάνο» από την Ατλέτικο Μαδρίτης, για τον πρώτο ημιτελικό του Κόπα Ντελ Ρέι.

Οι Καταλανοί θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα σκήπτρα στον θεσμό που κατέκτησαν πέρυσι, και ο Χάνσι Φλικ κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Αφού αποκάλυψε πως ο Μάρκους Ράσφορντ δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω τραυματισμού, καθώς και ότι ο Ραφίνια δεν έχει προπονηθεί ακόμη, ο Γερμανός ρωτήθηκε για την «εύκολη» πορεία που είχε η ομάδα του έως τώρα στη διοργάνωση.

Η Μπάρτσα έφτασε στα ημιτελικά αποκλείοντας κατά σειρά τις Γουαδαλαχάρα (0-2), Ράσιντ Σαταντέρ (0-2) και Αλμπαθέτε (1-2), με τους ρεπόρτερ να του αναφέρουν στη συνέντευξη Τύπου πως δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη ομάδα της La Liga και να δώσει το σχόλιό του.

Τότε, ο Φλικ θέλοντας να «πικάρει» την μεγάλη αντίπαλο, Ρεάλ Μαδρίτης, απάντησε απλά και λιτά: «Ρωτήστε τη Ρεάλ Μαδρίτης», υπενθυμίζοντας πως η «βασίλισσα» έμεινε εκτός συνέχειας από την άσημη Αλμπαθέτε του Χέφτε Μπετανκόρ.